Сегодня, когда перед образовательными учреждениями стоит задача воспитания личности с критическим мышлением и морально-этическими ценностями, очень важно учить младших школьников читать осмысленно и вдумчиво, то есть улучшать и совершенствовать читательскую грамотность учащихся.

Выдаваемые документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 0000000000 Удостоверение является документом о повышении квалификации установленного образца Регистрационный номер КС-0000000 Дата выдачи 21.08.2020 Город Смоленск Настоящее удостоверение подтверждает, что Фамилия Имя Отчество с 31.07.2020 по 21.08.2020 прошел(а) повышение квалификации в Обществе с ограниченной ответственностью «Знанио» по дополнительной профессиональной программе Формирование читательской грамотности учащихся начальных классов как ведущего компонента образовательного процесса в объеме 72 часа(ов) За время обучения сдал(а) экзамены и зачеты по основным модулям программы: 1. Читательская грамотность как фактор, влияющий на образовательные достижения учащихся 15 ч. зачёт 2. Смысловое чтение: стратегии, технологии и приемы 19 ч. зачёт 3. Формирование читательской грамотности младших школьников 19 ч. зачёт 4. Проектирование педагогических ситуаций, обеспечивающих формирование читательской грамотности младших школьников 17 ч. зачёт 5. Итоговый контроль 2 ч. зачёт № Наименование Объем Оценка Ректор (директор) Секретарь М. П.

Документы выдаются от образовательного учреждения ООО «Знанио». Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5257 от 11.12.2017.

Удостоверение: о повышении квалификации установленного образца с защитой отправляется вам бесплатно Почтой России с предоставлением трек-кода для отслеживания.

Программа курса

Учебный центр и отзывы

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Обучение проводится автором курса на базе отдела образования ООО «Знанио» — престижной образовательной организации с опытом работы в сфере очного и дистанционного образования более 10 лет.

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Частые вопросы

Есть ли у вас лицензия на обучение?

Да, команда образовательного центра «Знанио» имеет более 10 лет опыта работы в сфере дистанционного обучения. Наша текущая лицензия была выдана 11.12.2017 и подтверждает наше право на образовательную деятельность и выдачу документов государственного (установленного) образца.

Как проходит обучение?

Прохождение курсов на сайте "Знанио" - самый удобный, быстрый и безопасный способ пополнить свои знания и портфолио.

Для обучения достаточно оформить заявку и заполнить личные данные. После этого вы можете проходить курс в любое время, на любом устройстве, в любом месте и в удобные вам сроки.

Обучение проводится на базе договора на оказание образовательных услуг в виде оферты: вам не нужно отправлять никаких документов почтой.

По итогам обучения мы выдаем вам мгновенный электронный документ, а также отправляем печатную версию ваших итоговых документов бесплатно Почтой России. В курсах дополнительного образования выдача печатного документа является необязательной, и для его получения необходимо оплатить дополнительную услугу.

Заключаете ли вы договор?

Для вашей безопасности и удобства мы проводим обучение в соответствии с законодательством на основе договора-оферты на оказание образовательных услуг. Он дает вам все права и гарантии слушателя курса и при этом освобождает от необходимости пересылать или привозить нам оригинал договора.

Можно ли пройти обучение по договору с моей организацией?

Да, обучение по договору с вашей организацией может быть организовано с письменным заключением договора с ООО «Знанио». Для обучения от организации обращайтесь к нам по электронной почте info@znanio.ru.

Какие документы требуются для записи?

Только для обучения на курсах повышения квалификации, переподготовки и профессионального обучения требуется загрузка в личном кабинете скана (фото) паспорта, документа об имеющемся образовании и документа о смене фамилии (если фамилия в паспорте не совпадает с документом об образовании).

Как быстро можно начать обучение?

Обучение можно начать в день записи.

Можно ли вернуть деньги, если мне не понравился курс?

Да, до момента отправки вам итоговых документов вы можете отказаться от услуги и возвратить свои деньги, согласно договору-оферте.

Как долго проходит обучение?

Сроки обучения регламентированы в соответствии с законодательством только для курсов переподготовки, повышения квалификации и профессионального обучения. Срок обучения зависит от длительности курса и указывается на странице описания каждого курса.

Необходимо ли приезжать лично в учебный центр?

Нет, мы проводим запись и обучение полностью дистанционно.

Можно ли зачесть ранее пройденные темы или сдать экзамены «экстерном»?

Да. Регламентированные законодательством сроки «экстерна» указаны на странице описания курса. Вы можете обратиться к нам по электронной почте info@znanio.ru для сдачи всех тестов в сокращенные сроки.

От имени какой организации проходит обучение?

Обучение проводится от имени ООО «Знанио» либо другой образовательной организации, указанной на странице описания курса. Мы гарантируем, что любая организация, проводящая обучение на сайте «Знанио», проверена нами на право осуществление образовательной деятельности, наличие лицензии, выпускников и положительные отзывы. Вне зависимости от того, от имени какой организации вы выберите обучение, формат и процесс обучения остаются неизменными. Ваше сопровождение по любым вопросам всегда осуществляют специалисты ООО «Знанио».

Выдаете ли вы официальные документы об обучении?

По итогам обучения мы выдаем оригиналы документов об образовании установленного образца в соответствии с законодательством с активной защитой в виде защищенных бланков, печати, кода проверки подлинности и QR-кода (в зависимости от типа курса). В курсах дополнительного образования выдача печатного документа является необязательной, и для его получения необходимо оплатить дополнительную услугу.

Указывается ли заочная форма обучения в итоговых документах?

Нет, форма обучения в итоговых документах не указывается.

Котируются ли ваши документы в государственных организациях?

Да, документы об обучении на нашем сайте принимаются так же, как документы от обучения любым другим законным спобосом. Наши документы отвечают государственным требованиям и соответствуют как внешне, так и с точки зреия защиты и содержания, документам государственных образовательных организаций.